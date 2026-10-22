После Свитолиной и тенниса: Монфис рассказал, как будет жить дальше

Чем будет заниматься Монфис

Французский теннисист рассказал, что в следующем году начнет работать в сфере управления капиталом в швейцарской компании. По его словам, контракт уже подписан, поэтому после завершения спортивной карьеры он сосредоточится на новой профессии.

"Новая глава начнется в следующем году. Я буду работать в финансовой сфере. Я уже подписал контракт на работу в швейцарской компании", - рассказал француз.

Останется ли в теннисе

Несмотря на смену профессионального направления, француз не собирается полностью отдаляться от тенниса. Он подчеркнул, что продолжит следить за спортом, который остается важной частью его жизни.

"Я всегда буду следить за теннисом, потому что люблю этот спорт. Думаю, по крайней мере в следующем году, я не буду слишком много заниматься теннисом, но все равно буду рядом, хотя сам стану больше финансистом", - добавил спортсмен.

Карьера Гаэля Монфиса

Гаэль Монфис начал профессиональную теннисную карьеру в 2004 году. Он бывшая шестая ракетка мира и победитель 13 турниров ATP в одиночном разряде. За свою долгую карьеру он одержал почти 600 побед.

В его активе два полуфинала турниров Большого шлема - Ролан Гаррос (2008) и US Open (2016), а также два финала Кубка Дэвиса в составе сборной Франции (2010, 2014).