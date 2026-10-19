Обновленный рейтинг WTA: Свитолина и Костюк в топ-10, Снигур установила личный рекорд
Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг в одиночном разряде по итогам турнирной недели. Украинские лидеры сохранили свои высокие позиции в первой десятке мирового зачета, а Дарья Снигур поднялась на новую для себя высоту.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный рейтинг организации .
Личный рекорд Снигур
В топ-10 мирового рейтинга WTA позиции отечественных теннисисток остались без изменений. Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает находиться на шестой строчке. Благодаря выходу в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане она гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA.
Еще одна представительница Украины, Марта Костюк, уверенно удерживает 10 место мирового зачета.
Третья ракетка Украины Дарья Снигур по итогам недели обновила личный рекорд. После выступления в Ухане она поднялась на 40-ю строчку мирового рейтинга.
Другие украинские теннисистки из первой сотни несколько потеряли позиции: Юлия Стародубцева опустилась на 50-е место, Ангелина Калинина стала 51-й, а Александра Олейникова оказалась на 62-й строчке. Даяна Ястремская сохранила 103-ю позицию.
Лидеры мирового зачета
Возглавлять мировой рейтинг продолжает Елена Рыбакина из Казахстана. В топ-5 также входят Арина Соболенко, Мирра Андреева, Джессика Пегула и Коко Гофф.
Главный скачок недели совершила полька Мая Хвалинская: после триумфа на турнире в Ухане она поднялась сразу на 11 ступенек и заняла 11 место в мировом зачете.
Топ-10 рейтинга WTA:
- (1). Елена Рыбакина (Казахстан)
- (2). Арина Соболенко
- (3). Мирра Андреева
- (4). Джессика Пегула (США)
- (5). Коко Гофф (США)
- (6). Элина Свитолина (Украина)
- (7). Каролина Мухова (Чехия)
- (8). Линда Носкова (Чехия)
- (9). Ига Свентек (Польша)
- (10). Марта Костюк (Украина)
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