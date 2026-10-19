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Теніс 19 жовтня 2026, 16:19

Оновлений рейтинг WTA: Світоліна й Костюк у топ-10, Снігур встановила особистий рекорд

Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дарія Снігур (фото: Getty Images)
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Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг в одиночному розряді за підсумками турнірного тижня. Українські лідерки зберегли свої високі позиції в першій десятці світового заліку, а Дарія Снігур піднялася на нову для себе висоту.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний рейтинг організації.

Особистий рекорд Снігур

У топ-10 світового рейтингу WTA позиції вітчизняних тенісисток залишилися без змін. Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує перебувати на шостій сходинці. Завдяки виходу до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Ухані вона гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі WTA.

Ще одна представниця України, Марта Костюк, впевнено утримує 10-те місце світового заліку.

Третя ракетка України Дарія Снігур за підсумками тижня оновила особистий рекорд. Після виступу в Ухані вона піднялася на 40-ву сходинку світового рейтингу.

Натомість інші українські тенісистки з першої сотні дещо втратили позиції: Юлія Стародубцева опустилася на 50-те місце, Ангеліна Калініна стала 51-ю, а Олександра Олійникова опинилася на 62-му рядку. Даяна Ястремська зберегла 103-тю позицію.

Лідери світового заліку

Очолювати світовий рейтинг продовжує Єлена Рибакіна з Казахстану. До топ-5 також входять Аріна Соболенко, Мірра Андрєєва, Джессіка Пегула та Коко Гофф.

Головний стрибок тижня зробила полька Мая Хвалінська: після тріумфу на турнірі в Ухані вона піднялася одразу на 11 сходинок і посіла 11-те місце у світовому заліку.

Топ-10 рейтингу WTA:

  1. (1). Єлена Рибакіна (Казахстан)
  2. (2). Аріна Соболенко
  3. (3). Мірра Андрєєва
  4. (4). Джессіка Пегула (США)
  5. (5). Коко Гофф (США)
  6. (6). Еліна Світоліна (Україна)
  7. (7). Кароліна Мухова (Чехія)
  8. (8). Лінда Носкова (Чехія)
  9. (9). Іга Свьонтек (Польща)
  10. (10). Марта Костюк (Україна)

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