Олейникова, в статусе первой сеяной, неожиданно снялась с турнира в Китае после разговора с врачом

Ход матча и отказ Олейниковой

Александра Олейникова уверенно начала турнир в статусе лидера посева, обыграв в первом круге китаянку Чжэн Вушуан (6:0, 6:4). Однако в поединке второго круга против "нейтральной" Алены Фалей из Беларуси ситуация для украинки сложилась неудачно. В первом сете Олейникова вела со счетом 3:0, но соперница сумела отыграться. Судьбу партии решил тай-брейк, на котором украинка упустила сетбол и уступила со счетом 6:7.

Во втором сете инициатива полностью перешла к сопернице, которая выиграла первые четыре гейма. При счете 0:4 Олейникова после продолжительной консультации с врачом приняла решение не продолжать игру и досрочно покинула турнир.

Выступления украинок в Сучжоу

Несмотря на вылет Олейниковой, на турнире WTA 125 в Сучжоу продолжает борьбу другая представительница Украины - Катарина Завацкая. Она попала в основную сетку как "лаки-лузер" после снятия казахстанки Юлии Путинцевой.

Во втором круге Завацкая уверенно победила "нейтральную" Дарью Хомутянскую (6:4, 6:4). В следующем раунде украинская теннисистка встретится с шестой сеяной турнира мексиканкой Ренатой Сарасуа.