Олійникова, у статусі першої сіяної, несподівано знялася з турніру в Китаї після розмови з лікарем

Перебіг матчу та відмова Олійникової

Олександра Олійникова впевнено розпочала турнір у статусі лідерки посіву, обігравши в першому колі китаянку Чжен Вушуан (6:0, 6:4). Проте в поєдинку другого кола проти "нейтральної" Альони Фалей з Білорусі ситуація для українки склалася невдало. У першому сеті Олійникова вела з рахунком 3:0, але суперниця зуміла відігратися. Долю партії вирішив тай-брейк, на якому українка втратила сетбол і поступлася з рахунком 6:7.

У другому сеті ініціатива повністю перейшла до суперниці, яка виграла перші чотири гейми. За рахунку 0:4 Олійникова після тривалої консультації з лікарем ухвалила рішення не продовжувати гру та достроково залишила турнір.

Виступи українок у Сучжоу

Попри виліт Олійникової, на турнірі WTA 125 у Сучжоу продовжує боротьбу інша представниця України – Катаріна Завацька. Вона потрапила до основної сітки як "лакілузерка" після зняття казахстанки Юлії Путінцевої.

У другому колі Завацька впевнено перемогла "нейтральну" Дар'ю Хомутянську (6:4, 6:4). У наступному раунді українська тенісистка зустрінеться з шостою сіяною турніру мексиканкою Ренатою Сарасуа.