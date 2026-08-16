Олейникова проиграла в принципиальном матче и завершила выступление в Цинцинатти
В рамках 1/32 финала турнира WTA 1000 в американском Цинцинатти украинка Александра Олийникова потерпела поражение от "нейтрально" Мирры Андреевой. Матч длился два сета, а украинка смогла взять всего один гейм.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Ход матча Олейникова – Андреева
К сожалению, украинка не смогла навязать сопернице минимальную борьбу: первый гейм остался за Андреевой, а вот за второй соперницам пришлось побороться куда дольше: "нейтральная" теннисистка шесть раз не могла реализовать брейк-пойнт. Однако с седьмой попытки ей удалось довести счет до 2:0 в свою пользу.
В следующем гейме уже Олейникова была близка к брейку, однако пять случаев не реализовала брейк-пойнт, после чего сопернице удалось выиграть и этот игровой период. В первом сете Олейникова смогла выиграть всего один гейм, завершив эту партию поражением 1:6.
Во втором сете украинка проиграла все свои подачи и при счете 0:5 пыталась выиграть хотя бы один гейм, однако снова не реализовала два брейк-пойнта.
Таким образом, 25-летняя теннисистка проиграла матч со счетом 1:6, 0:6.
WTA 1000. Цинцинатти
1/32 финала
Александра Олейникова – Мирра Андреева 1:6, 0:6
Александра Олейникова в 2026 году
Этот сезон для Олейниковой можно назвать удачным: зимой она дошла до полуфинала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, а весной уступила Ангелине Калининой в финале турнира в Анталье.
В конце концов, в июле Олийникова добралась до полуфинала турнира WTA в румынском городе Яссы.
Ранее на турнире в Цинцинатти потерпела поражение Ангелина Калинина . Она упустила шанс на рекорд, выиграв один сет.