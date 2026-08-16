Олейникова проиграла в принципиальном матче и завершила выступление в Цинцинатти

Ход матча Олейникова – Андреева

К сожалению, украинка не смогла навязать сопернице минимальную борьбу: первый гейм остался за Андреевой, а вот за второй соперницам пришлось побороться куда дольше: "нейтральная" теннисистка шесть раз не могла реализовать брейк-пойнт. Однако с седьмой попытки ей удалось довести счет до 2:0 в свою пользу.

В следующем гейме уже Олейникова была близка к брейку, однако пять случаев не реализовала брейк-пойнт, после чего сопернице удалось выиграть и этот игровой период. В первом сете Олейникова смогла выиграть всего один гейм, завершив эту партию поражением 1:6.

Во втором сете украинка проиграла все свои подачи и при счете 0:5 пыталась выиграть хотя бы один гейм, однако снова не реализовала два брейк-пойнта.

Таким образом, 25-летняя теннисистка проиграла матч со счетом 1:6, 0:6.

WTA 1000. Цинцинатти

1/32 финала

Александра Олейникова – Мирра Андреева 1:6, 0:6

Александра Олейникова в 2026 году

Этот сезон для Олейниковой можно назвать удачным: зимой она дошла до полуфинала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, а весной уступила Ангелине Калининой в финале турнира в Анталье.

В конце концов, в июле Олийникова добралась до полуфинала турнира WTA в румынском городе Яссы.