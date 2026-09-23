Олейникова проиграла финалистке "Ролан Гаррос" и выбыла из турнира в Сингапуре

Ход матча Александра Олейникова – Майя Хвалинская

Особой интриги в этом матче не получилось: Хвалинская, занимающая 25 место в рейтинге WTA, начала матч с выигранного гейма на своей подаче. Олейникова имела шанс сравнять счет, но соперница сделала брейк и получила ощутимую уверенность.

При счете 5:0 в пользу польской представительницы, Хвалинская только с третьего раза смогла подать на сет. Первая партия завершилась со счётом 6:0.

Второй сет начался оптимистично уже для украинки: Олийникова выиграла гейм на подаче соперницы, однако развить этот успех не смогла. И хотя украинской теннисистке удавалось навязывать борьбу в каждом розыгрыше, Хвалинская уверенно довела дело до победы. Матч длился ровно один час.

WTA 500. Сингапур. 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) – Майя Хвалинская (Польша) – 0:6, 1:6

Следующие матчи на турнире в Сингапуре

В 1/4 финала Хвалинская встретится с представительницей Бельгии Элизе Мертенс. Бельгийка получила техническую победу над Барборой Крейчиковой.

В других матчах 1/8 финала встретятся следующие пары: