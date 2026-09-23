Олейникова проиграла финалистке "Ролан Гаррос" и выбыла из турнира в Сингапуре
Украинская теннисистка Александра Олейникова потерпела поражение в матче с польской соперницей Маей Хвалинской во втором круге турнира WTA 500 в Сингапуре. Матч завершился со счётом 0:6, 1:6.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Ход матча Александра Олейникова – Майя Хвалинская
Особой интриги в этом матче не получилось: Хвалинская, занимающая 25 место в рейтинге WTA, начала матч с выигранного гейма на своей подаче. Олейникова имела шанс сравнять счет, но соперница сделала брейк и получила ощутимую уверенность.
При счете 5:0 в пользу польской представительницы, Хвалинская только с третьего раза смогла подать на сет. Первая партия завершилась со счётом 6:0.
Второй сет начался оптимистично уже для украинки: Олийникова выиграла гейм на подаче соперницы, однако развить этот успех не смогла. И хотя украинской теннисистке удавалось навязывать борьбу в каждом розыгрыше, Хвалинская уверенно довела дело до победы. Матч длился ровно один час.
WTA 500. Сингапур. 1/8 финала
Александра Олейникова (Украина) – Майя Хвалинская (Польша) – 0:6, 1:6
Следующие матчи на турнире в Сингапуре
В 1/4 финала Хвалинская встретится с представительницей Бельгии Элизе Мертенс. Бельгийка получила техническую победу над Барборой Крейчиковой.
В других матчах 1/8 финала встретятся следующие пары:
- Ван Сю (Китай) – Джоана Гарленд (Тайвань)
- Татьяна Баркова – Александра Эала (Филиппины)
- Мария Саккари (Греция) – Нао Хибино (Япония)
- Талия Гибсон (Австралия) – Виктория Морвайева (Словакия)
После победы в первом круге турнира в Сингапуре Александра Олейникова эмоционально обратилась к болельщикам, вспомнив об оккупированных Олешках Херсонской области.