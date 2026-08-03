Олейникова уступила титулованной чешке на турнире WTA в Торонто

Ход матча Олейникова – Плишкова

Плишкова выиграла два подряд стартовых гейма, однако следующую свою подачу проиграла. Далее соперницы стабильно выигрывали гейма на своих подачах и только в последнем Олийникова уступила сопернице. Первый сет завершился со счетом 4:6.

Второй сет для украинских болельщиков начался оптимистично: Олейникова выиграла брейк, а затем взяла и свою подачу и повела в сете 2:0. Однако Плишкова показала мастер-класс по отыгранию, взяв четыре подряд следующих гейма. У Олейниковой был шанс спасти эту партию, однако, как и в первом сете, она проиграла последнюю свою подачу и завершила матч поражением в двух партиях.

В общей сложности игра длилась один час и 23 минуты. У Олейниковой только один эйс и 6 двойных ошибок, в то время как Плишкова выбила четыре подачи на вылет и допустила четыре двойных ошибок. Также чешка отыграла 6 из 9 брейк-поинтов.

Сезон 2026 для Александры Олейниковой

Украинка проводит сейчас самый успешный сезон в карьере. Она доходила до полуфинала турнира в Клуж-Напоке, до финала турнира в Анталье, а также до третьего круга турниров в Риме и Ролан Гаррос.

В румынском Яссе Олейникова была полуфиналисткой, а на последнем турнире в Гамбурге остановилась на стадии четвертьфинала.

Почему Плишкова – одна из лучших теннисисток тура

34-летняя чешская спортсменка является одной из самых титулованных действующих теннисисток мира. Несмотря на то, что она не выиграла ни одного турнира серии Большого Шлема, в ее активе 17 титулов на турнирах WTA.

Ближе всего к Большому Шлему Плишкова была дважды: в 2016 году она дошла до финала US Open, где проиграла в трех сетах Анжелик Кербер. А в 2021 году Каролина проиграла финал Уимблдона австралийке Эшли Барти.

Тем не менее, Плишкова возглавляла рейтинг WTA – 17 июля 2021 года она стала первой ракеткой мира.