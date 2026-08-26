Олейникова уступила первой ракетке Франции на турнире WTA в Монтеррее

Течение игры

Это была вторая встреча теннисисток – и вторично победительницей из нее вышла Парри. В прошлый раз первая ракетка Франции праздновала победу на Уимблдоне-2025.

В этот раз матч длился 1 час 57 минут и завершился со счетом 4:6 и 6:7 в пользу француженки.

В течение игры Олейникова однажды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и записала себе в актив пять брейков. Ее соперница выполнила два эйса, три ошибки на подаче и совершила шесть брейков.

Monterrey Open. WTA 500. Хард, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) – Диан Парри (Франция) – 4:6, 6:7

Дальнейшие планы Олейниковой и украинский десант в Мексике

Украину на турнире в Монтеррее осталась представлять только Юлия Стародубцева. Ей удалось преодолеть стадию 1/8 финала .

Следующим турниром Олейниковой будет US Open 2026. Матчи основной сетки этого турнира стартуют 30 августа.