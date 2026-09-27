Неудачный старт в финале: Калинина уступила звездной чешке в первом матче Кубка Билли Джин Кинг
Сборная Украины проиграла первый матч финального противостояния Кубка Билли Джин Кинг против Чехии. Ангелина Калинина встречалась с восьмой ракеткой мира Каролиной Муховой.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира.
Кубок Билли Джин Кинг. Финал
Украина – Чехия – 0:1
Ангелина Калинина – Королина Мухова – 2:6, 3:6
Детали игры
Первой на корт в финале вышла Ангелина Калинина. Ее соперницей стала восьмая ракетка мира Каролина Мухова.
Украинка не смогла навязать борьбу титулованной чешке. Мухова уверенно выиграла матч в двух сетах – 6:2, 6:3. Поединок длился 1 час и 10 минут.
Для Калининой это первое поражение на Кубке Билли Джин Кинг. До этого украинская теннисистка одержала победу над представительницами Бельгии и Италии.
Свитолина попытается сравнять счет
После поражения Калининой сборная Украины уступает Чехии в финале со счетом 0:1. Теперь шанс уравнять противостояние будет у Элины Свитолиной. Первая ракетка Украины сыграет против чемпионки Уимблдона, шестой ракетки мира Линды Носковой.
В случае победы Свитолиной судьбу финала будет определять третий матч – парная встреча.
Для Украины этот финал исторический, ведь "сине-желтые" впервые в истории играют в решающем матче Кубка Билли Джин Кинг. Чехия, в свою очередь, 11 раз выигрывала престижный командный турнир.
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