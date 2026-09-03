Нервная победа: Свитолина вышла в 1/16 финала US Open

Ход трехсетовой дуэли в Нью-Йорке

Матч длился 2 часа 8 минут. Свитолина легко забрала первую партию, поведя 4:0 с самого старта, но в дальнейшем игра превратилась в настоящие нервные качели – Элина проиграла второй сет, отдав три розыгрыша подряд.

В третьем сете украинка также потеряла преимущество в два брейка, но все же смогла закрыть игру на собственной подаче.

В конце концов Свитолина перевесила Маю Джойнт по большинству ключевых показателей. Элина Свитолина совершила 4 эйса, допустила 2 двойных ошибок и реализовала 8 брейков. У Джойнт в активе 3 эйса и 5 реализованных брейков при 6 двойных ошибках.

US Open 2026. Женщины. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) – Майя Джойнт (Австралия) – 6:2, 6:7 (6:8), 6:4

Следующая соперница и перспективы

За выход в 1/8 финала Свитолина сразится против "нейтральной" Анны Калинской. Лучшим достижением Элины на кортах Нью-Йорка остается полуфинал в 2019 году, тогда как в прошлом сезоне она зацепилась только за первый круг.

В общей сложности Свитолина 13-й раз в карьере выступает в основной сетке американского мейджора и в девятый раз прошла в третий круг.