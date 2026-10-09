Лучший результат за 5 лет: Свитолина достигла знаковой отметки в рейтинге WTA

Возвращение в топ-6

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине, одолев американку Энн Ли в двух сетах. Это уже пятый раз в 2026 году, когда украинка добралась до этой стадии соревнований.

Благодаря этому результату Свитолина гарантировала себе как минимум шестое место в мировом рейтинге независимо от результата следующего матча. Перед стартом соревнований в Китае она занимала седьмую позицию с 4809 очками.

В live-рейтинге украинка уже имеет 5024 очка. Опередить ее больше не сможет чешка Каролина Мухова, которая потерпела поражение и завершила выступления в Пекине. Также Свитолиной не угрожает Ига Свентек: даже победа польки на турнире не позволит ей набрать больше 4784 очков.

Таким образом, после завершения China Open Элина вернется в шестерку лучших теннисисток мира. В последний раз она занимала шестое место 25 октября 2021 года.

Карьерным рекордом Свитолиной остается третье место в рейтинге WTA, которого она впервые достигла в сентябре 2017 года. Украинка также входила в тройку лучших теннисисток мира в 2018 и 2019 годах.

Успехи в 2026 году

Успех в Пекине стал очередным подтверждением высокого уровня игры Свитолиной в 2026 году. В этом сезоне украинка уже выиграла два титула: на турнире WTA 250 в Окленде и престижных соревнованиях WTA 1000 в Риме.

Особенно памятным стал триумф в Италии, где Элина последовательно победила Елену Рыбакину, Игу Свентек и Коко Гофф. Кроме того, украинка дошла до финала турнира WTA 1000 в Дубае.

На турнирах Grand Slam Свитолина впервые в карьере сыграла в полуфинале Australian Open, а на Ролан Гаррос в шестой раз дошла до четвертьфинала. Также в течение сезона она выступала в полуфиналах соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также турнира WTA 500 в Штутгарте.

В Пекине украинка уже повторила свой второй лучший результат на China Open, пробившись в четвертьфинал.

Когда Свитолина сыграет следующий матч

В четвертьфинале турнира в Пекине Свитолина встретится с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Поединок запланирован на пятницу, 9 октября. Начало - не ранее 10:00 по киевскому времени.