Музетти вывел Италию вперед

Финальное противостояние началось поединком Лоренцо Музетти и Рафаэля Ходара. Испанский теннисист сумел отыграться со счета 2:5 в стартовом сете и выиграть его на тайбрейке.

В начале второй партии Ходар также повел с брейком, однако Музетти перехватил инициативу. Итальянец выиграл девять геймов подряд и переломил ход встречи. В конце концов, представитель хозяев одержал волевую победу в трех сетах и принес своей сборной первое очко.

Алькарас вернул интригу в финал

Во втором одиночном поединке встретились Карлос Алькарас и Флавио Коболли. Испанец убедительно выиграл стартовую партию, отдав сопернику всего два гейма.

Во втором сете Коболли навязал борьбу и перевел игру на тайбрейк, однако Алькарас оказался сильнее и сравнял счет в финальном противостоянии. Для испанского теннисиста эта победа стала 16-й подряд.

Итальянцы вырвали титул в парном матче

В решающем поединке Лоренцо Музетти и Андреа Вавассори встретились с Карлосом Алькарасом и Марселем Гранольерсом. Итальянский дуэт уверенно выиграл первый сет – 6:2. Во второй партии испанцы оказывали более серьезное сопротивление, однако хозяева сумели избежать третьего сета.

Точку в финальном противостоянии поставил Вавассори, реализовавший чемпионшип-пойнт подачей навылет.

Италия – Испания – 2:1

Лоренцо Музетти – Рафаэль Ходар – 2:1 (6:7(4), 6:2, 6:1)

Флавио Коболли – Карлос Алькарас – 0:2 (2:6, 6:7(4))

Лоренцо Музетти / Андреа Вавассори - Карлос Алькарас / Марсель Гранольерс - 2:0 (6:2, 7:5)

Италия повторила историческое достижение

Сборная Италии стала обладательницей Кубка Дэвиса в пятый раз в своей истории. Ранее итальянцы торжествовали в 1976, 2023, 2024 и 2025 годах. Италия стала первой сборной после США в 1971 году, которой удалось выиграть четыре розыгрыша турнира подряд.

Примечательно, что второй год подряд итальянцы завоевали трофей без участия Янника Синнера. Испания же потерпела второе поражение от Италии в финале и не смогла завоевать свой первый титул с 2019 года.