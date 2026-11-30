Музетті вивів Італію вперед

Фінальне протистояння розпочалося поєдинком Лоренцо Музетті та Рафаеля Ходара. Іспанський тенісист зумів відігратися з рахунку 2:5 у стартовому сеті та виграти його на тайбрейку.

На початку другої партії Ходар також повів із брейком, однак Музетті перехопив ініціативу. Італієць виграв дев'ять геймів поспіль та переломив перебіг зустрічі. Зрештою представник господарів здобув вольову перемогу в трьох сетах і приніс своїй збірній перше очко.

Алькарас повернув інтригу у фінал

У другому одиночному поєдинку зустрілися Карлос Алькарас та Флавіо Коболлі. Іспанець переконливо виграв стартову партію, віддавши супернику лише два гейми.

У другому сеті Коболлі нав'язав боротьбу та перевів гру на тайбрейк, однак Алькарас виявився сильнішим і зрівняв рахунок у фінальному протистоянні. Для іспанського тенісиста ця перемога стала 16-ю поспіль.

Італійці вирвали титул у парному матчі

У вирішальному поєдинку Лоренцо Музетті та Андреа Вавассорі зустрілися з Карлосом Алькарасом та Марселем Гранольєрсом. Італійський дует впевнено виграв перший сет – 6:2. У другій партії іспанці чинили значно серйозніший опір, однак господарі зуміли уникнути третього сету.

Крапку у фінальному протистоянні поставив Вавассорі, який реалізував чемпіоншип-пойнт подачею навиліт.

Італія – Іспанія – 2:1

Лоренцо Музетті – Рафаель Ходар – 2:1 (6:7(4), 6:2, 6:1)

Флавіо Коболлі – Карлос Алькарас – 0:2 (2:6, 6:7(4))

Лоренцо Музетті / Андреа Вавассорі – Карлос Алькарас / Марсель Гранольєрс – 2:0 (6:2, 7:5)

Італія повторила історичне досягнення

Збірна Італії стала володаркою Кубка Девіса вп'яте у своїй історії. Раніше італійці тріумфували у 1976, 2023, 2024 та 2025 роках. Італія стала першою збірною після США у 1971 році, якій вдалося виграти чотири розіграші турніру поспіль.

Примітно, що другий рік поспіль італійці здобули трофей без участі Янніка Сіннера. Іспанія ж зазнала другої поспіль поразки від Італії у фіналі та не змогла завоювати свій перший титул із 2019 року.