Обидчица Свитолиной проиграла драматический финал в Ухане: кто выиграл титул WTA 1000

Как Хвалинская совершила камбек в финале

Начало матча осталось за Картал. Британка уверенно действовала на задней линии и выиграла первую партию со счётом 6:2.

Во втором сете она также захватила инициативу, поведя с брейком. Однако Хвалинская сумела переломить ход встречи и постепенно вернулась в борьбу.

При счете 4:4 польская теннисистка выиграла важный гейм, после чего довела партию до победы – 6:4.

В решающем сете соперницы держали равновесие по счету 2:2. После этого Хвалинская выиграла четыре гейма подряд и завершила матч в свою пользу.

Поединок длился 2 часа 43 минуты.

Картал выбила Свитолину, а Хвалинская победила Швентек

Для британской теннисистки выступление в Ухане стало одним из самых успешных в карьере. Перед началом турнира она занимала лишь 170 место в мировом рейтинге.

В четвертьфинале Картал сенсационно победила Элину Свитолину со счетом 6:2, 2:6, 6:4. В полуфинале британка одолела представительницу Латвии Елену Остапенко - 7:6, 7:6.

Особенно заметным этот результат стал, учитывая, что Картал пропустила около шести месяцев из-за стрессового перелома в нижней части спины и вернулась к выступлениям только в сентябре.

Сама Хвалинская также прошла непростой путь к трофею. В полуфинале она победила свою соотечественницу Игу Швентек – 7:5, 6:1.

Исторический титул и рекордный рейтинг

Для 25-летней Хвалинской победа в Ухане стала первым титулом на уровне основного тура WTA. Раньше полька лишь однажды играла в финале – на Ролан Гаррос в июне 2026 года, где потерпела поражение.

Она стала четвертой теннисисткой, получившей дебютный титул WTA сразу на турнире категории 1000 после введения этого формата в 2009 году.

Ранее это удавалось Наоми Осаке (Индиан-Уэллс-2018), Бьянке Андрееску (Индиан-Уэллс-2019) и Виктории Мбоко (Монреаль-2025).

Кроме того, Хвалинская стала третьей представительницей Польши, выигравшей турнир WTA 1000, после Агнешки Радванской и Иги Швентек.

Благодаря триумфу в Ухане польская теннисистка впервые войдет в топ-20 мирового рейтинга. Ожидается, что она поднимется с 22-й на рекордную 11-ю позицию.

Майя Хвалинская (Польша) – Сонай Картал (Великобритания) – 2:6, 6:4, 6:2