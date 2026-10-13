Костюк проиграла после месячной паузы и почти упустила шансы на WTA Finals

WTA 1000, Ухань. 1/32 финала

Мария Саккари – Марта Костюк – 4:6, 6:2, 6:2.

Упущенное преимущество

В первом сете Костюк захватила инициативу благодаря брейку в четвертом гейме и сохранила преимущество до конца сета. Однако дальше Саккари перехватило контроль над игрой. Во втором сете гречанка повела 3:0, а впоследствии довела партию до победы – 6:2.

В решающем сете Саккари создала преимущество 4:1. Костюк пыталась сократить отставание, однако соперница удержала преимущество и снова выиграла со счетом 6:2.

Украинка вернулась после травмы запястья

Для Костюк этот матч стал первым за почти месяц. Восьмая ракетка посева возобновлялась после травмы правого запястья, из-за которой не смогла помочь сборной Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг и пропустила турнир WTA 1000 в Пекине.

В Ухане Марта начала выступления сразу со второго круга благодаря высокому номеру посева. Однако возвращение завершилось поражением уже в первом матче.

Призрачные шансы на Итоговый турнир

Поражение в Ухане существенно ухудшило позиции украинки в борьбе за участие в WTA Finals-2026. Для квалификации Костюк нужно попасть в топ-7 рейтинг WTA Race, который учитывает результаты теннисисток в течение сезона.

Марта занимает девятое место и отстает от чешки Каролины Муховой на 705 очков. Обе теннисистки еще смогут пополнить свои работы на остальных турнирах сезона.

Какие турниры остались до конца сезона

В календаре WTA после соревнований в Ухане предусмотрено еще несколько турниров:

19-25 октября – Нинбо, WTA 500;

26 октября – 1 ноября – Токио, WTA 500 или Гуанчжоу, WTA 250.

Итоговый турнир сезона должен состояться в Индиан-Уэллсе с 7 по 14 ноября. Действующей чемпионкой является Елена Рыбакина.