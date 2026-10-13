Костюк програла після місячної паузи та майже втратила шанси на WTA Finals

WTA 1000, Ухань. 1/32 фіналу

Марія Саккарі - Марта Костюк - 4:6, 6:2, 6:2.

Втрачена перевага

У першому сеті Костюк захопила ініціативу завдяки брейку в четвертому геймі та зберегла перевагу до кінця сету. Однак далі Саккарі перехопила контроль над грою. У другому сеті гречанка повела 3:0, а згодом довела партію до перемоги - 6:2.

У вирішальному сеті Саккарі створила перевагу 4:1. Костюк намагалася скоротити відставання, проте суперниця втримала перевагу й знову виграла з рахунком 6:2.

Українка повернулася після травми зап’ястя

Для Костюк цей матч став першим за майже місяць. Восьма ракетка посіву відновлювалася після травми правого зап’ястя, через яку не змогла допомогти збірній України у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг і пропустила турнір WTA 1000 у Пекіні.

В Ухані Марта розпочала виступи одразу з другого кола завдяки високому номеру посіву. Проте повернення завершилося поразкою вже в першому матчі.

Примарні шанси на Підсумковий турнір

Поразка в Ухані суттєво погіршила позиції українки в боротьбі за участь у WTA Finals-2026. Для кваліфікації Костюк потрібно потрапити до топ-7 рейтингу WTA Race, який враховує результати тенісисток упродовж сезону.

Марта посідає дев’яте місце та відстає від чешки Кароліни Мухової на 705 очок. Обидві тенісистки ще матимуть можливість поповнити свій доробок на решті турнірів сезону.

Які турніри залишилися до кінця сезону

У календарі WTA після змагань в Ухані передбачені ще кілька турнірів:

19-25 жовтня - Нінбо, WTA 500;

26 жовтня - 1 листопада - Токіо, WTA 500 або Гуанчжоу, WTA 250.

Підсумковий турнір сезону має відбутися в Індіан-Веллсі з 7 до 14 листопада. Чинною чемпіонкою є Єлєна Рибакіна.