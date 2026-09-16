Костюк получила неожиданный подарок в Гвадалахаре: украинка уже в четвертьфинале WTA 500

Почему отказалась американка

Костюк начала соревнование в Мексике в статусе лидера посева, благодаря чему автоматически пропускала первый круг. В 1/8 финала украинка должна была встретиться с представительницей США Тейлор Таунсенд (WTA 98), в прошлом возглавлявшей мировой рейтинг в парном разряде.

Впрочем, поединок был отменен до его начала. Американская спортсменка вынуждена была сняться с турнира из-за внезапной болезни, позволив Костюк без лишних усилий и затрат сил пройти в четвертьфинальную стадию.

Ожидание следующей соперницы

Сейчас украинская теннисистка ждет завершения второго круга, чтобы узнать имя своей будущей оппонентки.

Соперница Костюк определится в противостоянии между американской теннисисткой Кайлой Дэй (WTA 123) и "нейтральной" россиянкой Людмилой Самсоновой (WTA 50).