Костюк отримала несподіваний подарунок у Гвадалахарі: українка вже у чвертьфіналі WTA 500

Чому відмовилась американка

Костюк розпочала змагання у Мексиці в статусі лідерки посіву, завдяки чому автоматично пропускала перше коло. У 1/8 фіналу українка мала зустрітися із представницею США Тейлор Таунсенд (WTA 98), яка у минулому очолювала світовий рейтинг у парному розряді.

Втім, поєдинок скасували до його початку. Американська спортсменка змушена була знятися з турніру через раптову хворобу, давши змогу Костюк без зайвих зусиль та витрати сил пройти до чвертьфінальної стадії.

Очікування наступної суперниці

Наразі українська тенісистка чекає на завершення другого кола, аби дізнатися ім'я своєї майбутньої опонентки.

Суперниця Костюк визначиться у протистоянні між американською тенісисткою Кайлою Дей (WTA 123) та "нейтральною" росіянкою Людмилою Самсоновою (WTA 50).