Костюк легко прошла первый круг на US Open

Ход матча Костюк – Гантер

Особой борьбы в этом поединке не получилось: Костюк выиграла первый сет 6:4, а вот во второй партии украинка не заметила сопротивления австралийки, проиграв лишь один гейм – 6:1. В общей сложности матч длился всего один час и 8 минут.

Костюк 8 раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и 12 непринужденных. Также ей удалось отыграть два из трех брейк-поинтов.

US Open. Женщины. 1-й раунд

Марта Костюк (Украина) – Сторм Гантер (Австралия) – 6:4, 6:1

Комментируя свою победу, Марта отметила, что матчи против победительниц квалификации никогда не бывают легкими.

"Прежде всего, я рада вернуться сюда. Хотела бы поблагодарить зрителей за поддержку. Всегда большое удовольствие – играть на этом турнире. Знаете, никогда не бывает легко играть против "квалифаерок". Потому что они уже отыграли целый турнир к основному этапу. Но я довольна своим выступлением и своими чувствами сегодня", – отметила Костюк.

Следующая соперница Костюк

Во втором раунде US Open Марта Костюк сыграет с победительницей в паре Слоан Стивенс (США) – Клара Таусон (Дания). Отметим, что перед US Open Костюк успешно отыграла на турнире в Цинциннати, где уступила в четвертьфинале будущей победительнице турнира Коко Гофф.