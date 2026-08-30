Костюк легко подолала перше коло на US Open

Хід матчу Костюк – Гантер

Особливої боротьбі у цьому поєдинку не вийшло: Костюк виграла перший сет 6:4, а от у другій партії українка не помітила супротиву австралійки, програвши лише один гейм – 6:1. Загалом матч тривав лише одну годину та 8 хвилин.

Костюк 8 разів подала на виліт, припустилася двох подвійних помилок і 12 невимушених. Також їй вдалося відіграти два з трьох брейк-поїнтів.

US Open. Жінки. 1-й раунд

Марта Костюк (Україна) – Сторм Гантер (Австралія) – 6:4, 6:1

Коментуючи свою перемогу, Марта відзначила, що матчі проти переможниць кваліфікації ніколи не бувають легкими.

"Перш за все, я рада повернутися сюди. Хотіла би подякувати глядачам за підтримку. Завжди велике задоволення – грати на цьому турнірі. Знаєте, ніколи не буває легко грати проти "кваліфаєрок". Бо вони вже відіграли цілий турнір до основного етапу. Але я задоволена своїм виступом і своїми почуттями сьогодні", – сказала Костюк.

Наступна суперниця Костюк

У другому раунді US Open Марта Костюк зіграє із переможницею у парі Слоан Стівенс (США) – Клара Таусон (Данія). Відзначимо, що перед US Open Костюк успішно відіграла на турнірі в Цинциннаті, де поступилася у чввертьфіналі майбутній переможниці турніру Коко Гофф.