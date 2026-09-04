Костюк эффектно разбила "нейтральную" Александрову и вышла в 1/8 финала US Open-2026

US Open-2026. Третий круг

Марта Костюк (Украина) – Екатерина Александрова – 6:3, 6:2

Уверенный реванш за предыдущие поражения

Костюк начала первую партию с мощного рывка 3:0 и дожала соперницу к концу сета – 6:3.

Во второй партии Марта уступала 0:2, однако проявила характер, выиграла шесть геймов подряд и разгромила оппонентку - 6:2. Поединок длился 1 час 18 минут.

Этот успех стал для Марты особенным, ведь она впервые в карьере смогла обыграть Александрову. До этого соперницы встречались дважды (в 2021 и 2022 годах), и в обоих случаях победительницей выходила "нейтральная" теннисистка.

Повторение рекорда на US Open

Благодаря этой победе Костюк второй сезон подряд вышла в 1/8 финала на US Open, повторив свой лучший результат на кортах Нью-Йорка. Кроме того, украинка уже на третьем подряд турнире Grand Slam доходит, по меньшей мере, до четвертого круга.

Следующая соперница Марты Костюк в борьбе за четвертьфинал определится в противостоянии между чешкой Линдой Носковой и американкой Энн Ли.