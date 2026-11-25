Риндеркнеш мог отказаться от допинг-теста из-за спешки

Инцидент произошел в Бретани в начале июня. 31-летний теннисист якобы отказался от внепланового допинг-теста, поскольку спешил покинуть дом, чтобы успеть на поезд.

Риндеркнеш, по данным журналистов, считал, что его отъезд в такой ситуации будет расценен как пропущенный допинг-тест (missed test). Однако отказ от тестирования после официального уведомления о необходимости его прохождения является отдельным нарушением антидопинговых правил и может иметь более серьезные последствия.

Теннисист отрицает обвинения и требует независимого рассмотрения

После публикации материала L'Équipe Риндеркнеш выступил с заявлением в Instagram, в котором подтвердил, что знает о расследовании ITIA, но не соглашается с обвинениями.

Француз сообщил, что уже обратился в агентство с требованием передать его дело независимому трибуналу, который должен принять решение. Он также подчеркнул, что не планирует публично комментировать детали до завершения разбирательства.

"Я убежден, что после рассмотрения дела независимым трибуналом меня оправдают по обвинению в отказе от прохождения допинг-теста. Я никогда не употреблял никаких запрещенных веществ", - заявил Риндеркнеш.

За отказ от теста могут дисквалифицироваться на четыре года.

Дело французского теннисиста не связано с положительной допинг-пробой. Согласно антидопинговым правилам, отказ от прохождения тестирования без веских оснований может привести к дисквалификации на четыре года. В то же время, срок наказания может быть сокращен до двух лет, если спортсмен докажет, что нарушение не было умышленным.

Подобный случай произошел с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, которая в июне получила четырехлетнюю дисквалификацию за отказ от допинг-теста.

Риндеркнеш продолжает выступать на турнирах

Артур Риндеркнеш не отстранен от соревнований, а окончательного решения по его делу еще нет.

Французский теннисист в мае этого года установил личный рекорд в рейтинге ATP, поднявшись на 24 место. В прошлом сезоне он также достался финалу турнира категории ATP Masters 1000 в Шанхае.