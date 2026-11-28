Италия в четвертый раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса: драматическая победа над Чехией
Сборная Италии по теннису стала первым финалистом Кубка Дэвиса-2026. В полуфинальном противостоянии в Болонье действующие чемпионы одолели Чехию со счетом 2:1. Решающее очко команде принесли Лоренцо Музетти и Андреа Вавассори, выигравшие напряженный парный поединок.
Об этом сообщает Sport RBC.UA
Как Италия победила Чехию
Противостояние началось с победы в Лоренцо Музетти над Якубом Меншиком. Итальянец уверенно провел встречу и одолел соперника в двух сетах – 6:3, 6:4.
Однако чехи быстро восстановили равновесие. Во втором одиночном матче Йиржи Легечка обыграл Флавио Коболли - 6:2, 1:6, 6:3.
Таким образом, судьба путевки в финал разрешалась в парном противостоянии.
Капитан итальянцев Филиппо Воландри решил выпустить Музетти вместе со специалистом парного разряда Андреа Вавассори.
Их соперниками стали Йиржи Легечка и Томаш Махач.
Первую партию выиграли чехи – 6:3. Однако итальянцы сумели переломить ход встречи и уверенно забрали второй сет – 6:1.
В решающей партии борьба дошла до тайбрейка. Музетти и Вавассори оказались сильнее в ключевых розыгрышах и завершили встречу победой – 7:6 (7:4).
Кубок Дэвиса-2026. Болонья, Италия. Полуфинал
Италия – Чехия – 2:1
- Лоренцо Музетти – Якуб Меншик – 6:3, 6:4
- Флавио Коболли – Йиржи Легечка – 2:6, 6:1, 3:6
- Музетти/Вавассори – Легечка/Махач – 3:6, 6:1, 7:6 (7:4)
Италия повторила историческое достижение Швеции
Итальянская сборная вышла в финал Кубка Дэвиса четвертый сезон подряд – с 2023 по 2026 год.
В последний раз столь длительную серию финальных выступлений демонстрировала Швеция. Скандинавы семь раз подряд играли в решающем противостоянии турнира – с 1983 по 1989 год.
Кроме того, итальянцы продолжили свою победную серию в Кубке Дэвиса до 16 командных противостояний.
Сборная Италии является действующим победителем турнира. Она выигрывала трофей в 2023, 2024 и 2025 годах.
Кто станет соперником Италии в финале
В воскресенье, 29 ноября, итальянские теннисисты попытаются завоевать четвертый подряд и пятый титул Кубка Дэвиса.
Соперник действующих чемпионов определится во втором полуфинале, который пройдет в субботу, 28 ноября.
В нем встретятся сборные Великобритании и Испании.
Победитель этой пары сыграет против Италии в финале турнира в Болонье.
Напомним, как Италия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.