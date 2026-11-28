Как Италия победила Чехию

Противостояние началось с победы в Лоренцо Музетти над Якубом Меншиком. Итальянец уверенно провел встречу и одолел соперника в двух сетах – 6:3, 6:4.

Однако чехи быстро восстановили равновесие. Во втором одиночном матче Йиржи Легечка обыграл Флавио Коболли - 6:2, 1:6, 6:3.

Таким образом, судьба путевки в финал разрешалась в парном противостоянии.

Капитан итальянцев Филиппо Воландри решил выпустить Музетти вместе со специалистом парного разряда Андреа Вавассори.

Их соперниками стали Йиржи Легечка и Томаш Махач.

Первую партию выиграли чехи – 6:3. Однако итальянцы сумели переломить ход встречи и уверенно забрали второй сет – 6:1.

В решающей партии борьба дошла до тайбрейка. Музетти и Вавассори оказались сильнее в ключевых розыгрышах и завершили встречу победой – 7:6 (7:4).

Кубок Дэвиса-2026. Болонья, Италия. Полуфинал

Италия – Чехия – 2:1

Лоренцо Музетти – Якуб Меншик – 6:3, 6:4

Флавио Коболли – Йиржи Легечка – 2:6, 6:1, 3:6

Музетти/Вавассори – Легечка/Махач – 3:6, 6:1, 7:6 (7:4)

Италия повторила историческое достижение Швеции

Итальянская сборная вышла в финал Кубка Дэвиса четвертый сезон подряд – с 2023 по 2026 год.

В последний раз столь длительную серию финальных выступлений демонстрировала Швеция. Скандинавы семь раз подряд играли в решающем противостоянии турнира – с 1983 по 1989 год.

Кроме того, итальянцы продолжили свою победную серию в Кубке Дэвиса до 16 командных противостояний.

Сборная Италии является действующим победителем турнира. Она выигрывала трофей в 2023, 2024 и 2025 годах.

Кто станет соперником Италии в финале

В воскресенье, 29 ноября, итальянские теннисисты попытаются завоевать четвертый подряд и пятый титул Кубка Дэвиса.

Соперник действующих чемпионов определится во втором полуфинале, который пройдет в субботу, 28 ноября.

В нем встретятся сборные Великобритании и Испании.

Победитель этой пары сыграет против Италии в финале турнира в Болонье.