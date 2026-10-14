Гарантировала участие в Итоговом турнире: Свитолина победила "нейтральную" россиянку в Ухане

WTA 1000, Ухань. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) – Людмила Самсонова (-) – 6:2, 5:7, 6:2

Трудная победа над россиянкой

В первой партии Свитолина отыгралась после ранней потери подачи, перехватила инициативу и уверенно довела сет до победы со счетом 6:2. Второй сет развивался сложнее. Элина повела 3:1, однако Самсонова сумела отыграться. При счете 5:5 украинка не реализовала два матчбола, после чего проиграла собственную подачу и отдала партию – 5:7.

В решающем сете Свитолина снова захватила контроль над игрой. Украинка повела 5:1 и, несмотря на еще один выигранный Самсоновым гейм, завершила матч в свою пользу.

Личный рекорд и выход на WTA Finals

Победа над Самсоновой стала для Свитолиной 25-й на турнирах серии WTA 1000 в сезоне. Это лучший результат в ее карьере: предыдущий рекорд украинка установила в 2017 году, когда одержала 21 победу.

Также Элина продолжила поразительную серию: в этом сезоне она выиграла все 36 матчей, у которых забирала первый сет. Отдельное достижение – выход на Итоговый турнир WTA.

Свитолина в четвертый раз в карьере сыграет на этом турнире. Ранее она выступала на WTA Finals в 2017-м, 2018-м и 2019-м годах. В 2018 году украинка стала чемпионкой соревнований в Сингапуре, а в 2019-м дошла до финала в Шэньчжэне. Всего на предыдущих трех Итоговых чемпионатах Свитолина одержала 10 побед за три поражения.

С кем Свитолина сыграет в следующем раунде

Благодаря победе над Самсоновой украинская теннисистка пробилась в 1/8 финала турнира в Ухане. В третьем круге ее соперницей станет победительница матча между американкой Кэти Волынец и представительницей Китая Ханью Гуо.

Для Свитолиной это шестое участие в соревнованиях в Ухане и первое с 2019 года. Тогда украинка остановилась на стадии четвертьфинала. Лучший результат Элины на этом турнире – полуфинал в 2014-м году.