Гарантувала участь в Підсумковому турнірі: Світоліна перемогла "нейтральну" росіянку в Ухані

WTA 1000, Ухань. 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Людмила Самсонова (-) - 6:2, 5:7, 6:2

Важка перемога над росіянкою

У першій партії Світоліна відігралася після ранньої втрати подачі, перехопила ініціативу та впевнено довела сет до перемоги з рахунком 6:2. Другий сет розвивався складніше. Еліна повела 3:1, однак Самсонова зуміла відігратися. За рахунку 5:5 українка не реалізувала два матчболи, після чого програла власну подачу та віддала партію - 5:7.

У вирішальному сеті Світоліна знову захопила контроль над грою. Українка повела 5:1 і, попри ще один виграний Самсоновою гейм, завершила матч на свою користь.

Особистий рекорд та вихід на WTA Finals

Перемога над Самсоновою стала для Світоліної 25-ю на турнірах серії WTA 1000 у сезоні. Це найкращий результат у її кар’єрі: попередній рекорд українка встановила у 2017-му році, коли здобула 21 перемогу.

Також Еліна продовжила вражаючу серію: цього сезону вона виграла всі 36 матчів, у яких забирала перший сет. Окреме досягнення - вихід на Підсумковий турнір WTA.

Світоліна вчетверте у кар’єрі зіграє на цьому турнірі. Раніше вона виступала на WTA Finals у 2017-му, 2018-му та 2019-му роках. У 2018-му році українка стала чемпіонкою змагань у Сінгапурі, а в 2019-му дійшла до фіналу в Шеньчжені. Загалом на попередніх трьох Підсумкових чемпіонатах Світоліна здобула 10 перемог за трьох поразок.

З ким Світоліна зіграє в наступному раунді

Завдяки перемозі над Самсоновою українська тенісистка пробилася до 1/8 фіналу турніру в Ухані. У третьому колі її суперницею стане переможниця матчу між американкою Кеті Волинець і представницею Китаю Ханью Гуо.

Для Світоліної це шоста участь у змаганнях в Ухані та перша з 2019-го року. Тоді українка зупинилася на стадії чвертьфіналу. Найкращий результат Еліни на цьому турнірі - півфінал у 2014-му році.