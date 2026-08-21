В футбольном стиле: Алькарас оригинально объявил о возвращении на корт
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас завершил четырехмесячный курс обновления от травмы запястья. Теперь испанский теннисист официально объявил о возвращении к выступлениям в туре.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Карлоса Алькараса в Instagram.
Креативный анонс в стиле Романо
О своем возобновлении и возвращении к соревнованиям 23-летний испанец сообщил в необычной форме. Алькарас сделал совместное сообщение в социальных сетях с самым известным футбольным инсайдером мира Фабрицио Романо, использовав его коронную фразу "Here we go!".
Такой ход вызвал большой резонанс среди болельщиков и спортивных медиа.
Возврат на корт и защиту титула на Открытом чемпионате США
Испанский теннисист оставался вне игры с середины апреля, когда последний раз выходил на корт во время турнира в Барселоне. Всё это время Алькарас проходил реабилитацию после травмы запястья.
Его первым турниром по возвращении станет US Open. Испанский теннисист будет выступать в статусе действующего чемпиона соревнований и будет защищать свой титул.
Ранее мы сообщали, что Джоковичу стало плохо прямо на корте в Цинциннати.