В футбольному стилі: Алькарас оригінально оголосив про повернення на корт

Креативний анонс ів стилі Романо

Про своє відновлення та повернення до змагань 23-річний іспанець повідомив у незвичній формі. Алькарас зробив спільний допис у соціальних мережах із найвідомішим футбольним інсайдером світу Фабріціо Романо, використавши його коронну фразу "Here we go!".

Такий хід викликав великий резонанс серед уболівальників та спортивних медіа.

Повернення на корт та захист титулу на Відкритому чемпіонаті США

Іспанський тенісист залишався поза грою з середини квітня, коли востаннє виходив на корт під час турніру в Барселоні. Весь цей час Алькарас проходив реабілітацію після травми зап'ястя.

Його першим турніром після повернення стане US Open. Іспанський тенісист виступатиме в статусі чинного чемпіона змагань та захищатиме свій титул.