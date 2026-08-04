Феерическое возвращение: Марта Костюк победила в первом матче после Уимблдона

Ход матча Костюк – Себов

Поединок начался неприятно для Костюк: после первых двух геймов она проигрывала 0:2. Несмотря на следующий выигранный гейм, сломать ход игры Марти не удалось: в дальнейшем она уступала уже 1:4 и была близка к тому, чтобы проиграть первый сет. Однако украинка совершила брейк и выиграла три подряд гейма. Себов вывела партию на тай-брейк, но быстро проиграла – 7:6 в пользу Костюка.

Второй сет вообще длился 24 минуты: Костюк не отдала сопернице ни одного гейма и выиграла партию всухую – 6:0.

В следующем раунде 24-летняя украинка сыграет с победительницей пары Антония Ружич – Мэдисон Киз. Отметим, что победа над Себов стала для Марты Костюк первой после Уимблдона, где она дошла до полуфинала и уступила Линди Носковой.

Марта Костюк в рейтинге WTA

Сезон 2026 стал для Костюк самым успешным в карьере. Кроме вышеупомянутого полуфинала Уимблдона, она доходила до 1/2 финала Ролан Гаррос, а также выигрывала турнир WTA 1000 в Мадриде, а также турнир WTA 250 в Руане.

В январе Костюк также была финалисткой турнира в Брисбене, где проиграла первому номеру мирового рейтинга Арине Соболенко. Впрочем, все эти успехи позволили Марти Костюк занять рекордную для себя 11-ю позицию в последней версии рейтинга WTA.