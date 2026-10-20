Эпическое фиаско в Китае: Калинина отдала победу Паолини, проиграв сет с 5:0

Нинбо. WTA 500. 1/16 финала

Ангелина Калиниа (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 2:6, 5:7

Драма второго сета

Калинина попала в основную сетку турнира в Нинбо в статусе "лаки-лузера", поскольку не смогла доиграть финал квалификации из-за плохого самочувствия. В первом круге 1/16 финала украинке досталась 35-я ракетка мира Жасмин Паолине. Поединок длился 1 час 41 минуту и завершился победой итальянки.

После убедительной победы Паолини в первой партии, во втором сете украинка завладела инициативой и вырвалась вперед 5:0. Однако удержать колоссальное преимущество не удалось – Калинина отдала сопернице семь геймов подряд, а вместе с ними и матч.

Это была вторая очная дуэль теннисисток, и второй раз сильнее оказалась итальянка.

Неутешительная серия Ангелины

Драматическое поражение в Нинбо продолжило серию неудач для украинской теннисистки. Калинина уже на четвертом турнире выбывает в первом круге основной сетки – аналогичные результаты случались на US Open, а также на соревнованиях в Пекине и Ухане.

В то же время, борьбу на престижном турнире в Китае продолжают другие представительницы Украины – Марта Костюк и Дарья Снигур, которая также выступает в статусе "лаки-лузера".