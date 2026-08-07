Эффектный реванш: Костюк разгромила Кис на турнире в Торонто и вышла в 1/8 финала

Первая победа над американкой

Для победы над 19-й сеяной Мэдисон Кис украинцы понадобилось всего два сета. Поединок завершился с убедительным счетом 6:3, 6:1 в пользу Марты.

Этот триумф стал знаковым для Костюк, ведь она смогла одержать свою первую победу в противостояниях с Кис. До этого украинская теннисистка дважды подряд уступала американской оппонентке на стадии третьего круга Уимблдона - в 2023-м и 2024-м годах.

Благодаря этой победе Марта второй сезон подряд досталась четвертому кругу канадского "тысячника". В прошлом году, когда турнир принимал Монреаль, Костюк сумела продемонстрировать высокий результат и дойти до четвертьфинала.

WTA 1000. Торонто (Канада), 1/8 финала

Марта Костюк (Украина, 10) – Мэдисон Кис (США, 19) – 6:3, 6:1.

Супербитва с лидером мирового тенниса

В матче 1/8 финала первую ракетку Украины ожидает сверхтяжелое испытание. Следующей соперницей Марты станет польская теннисистка Ига Швентек (7-й номер посева).

Последний раз теннисистки пересекались на кортах в мае во время Ролана Гарроса, где Костюк праздновала свою первую в карьере победу над полькой; Однако общая статистика очных встреч до сих пор остается в пользу Швентек - 3:1.

Встреча за выход в четвертьфинал между Костюк и Швентек состоится уже в ближайшую субботу, 8 августа.