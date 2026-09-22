Есть первый полуфиналист: Чехия разбила Великобританию в Кубке Билли Джин Кинг

Течение четвертьфинального противостояния

Четвертьфинал проходил на хардовых кортах в зале в Шэньчжэне. Противостояние длилось два матча - и, несмотря на сопротивление со стороны британок, победу праздновали именно игроку сборной Чехии.

В первой игре Мари Боузкова (№26 WTA) в продолжавшейся три часа трисетовой драме обыграла Сонай Картал (№127 WTA) - 7:6(2), 4:6, 6:4. Британка, не игравшая с марта, вела с брейком в решающей партии, но Боузкова дожала соперницу.

Второй матч длился 1 час 41 минуту. В нем чемпионка Уимблдона Линда Носкова (№6 WTA) уверенно одолела Кэти Бултер (№54 WTA) – 6:2, 7:6(3).

Благодаря двум победам в одиночках необходимость в парном поединке отпала.

Потенциальные соперницы в полуфинале

В борьбе за финал сборная Чехии сыграет с победителем противостояния Казахстан – Испания. Матчи этого противостояния запланированы на среду, 23 сентября.

Чехия продолжает попытку выиграть Кубок Билли Джин Кинг впервые с 2018 года. При этом в активе чешской сборной - 11 побед в этом турнире.