Есть первые чемпионы: на US Open 2026 определились победители в миксте

Драматический финал и решающий эйс

В финальном противостоянии чешский тандем встретился со швейцаркой Белиндой Бенчич и итальянцем Флавио Коболли. Для победы Муховой и Меншику понадобилось три сета – 6:3, 1:6, 10:6.

Ключевым моментом встречи стал матчевой тай-брейк: при счете 1:1 чехи взяли три очка подряд и уверенно довели игру до триумфа. Меньшик поставил точку в поединке эйсом из третьего чемпионшип-поинта.

"Я впервые стою здесь. Перед началом турнира я такого не ожидал, но это было очень весело. Было невероятно сыграть здесь и именно так начать US Open", – рассказал 20-летний Меншик во время награждения.

US Open 2026. Микст. Финал

Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) – Каролина Мухова (Чехия) / Якуб Меншик (Чехия) – 3:6, 6:1, 6:10

Путь к трофею и первый Grand Slam

Для обоих теннисистов этот титул стал первым в карьере на турнирах Grand Slam в любом разряде. При этом по пути к финалу чехам пришлось провести несколько нелегких матчей.

В полуфинале Мухова и Меншик отыграли два матчбола против Мирры Андреевой и Андрея Рублева. Наконец, им удалось вернуться со счета 7:9 на тай-брейке. Также им удалось победить пары Кристина Младенович и Марсело Аревало и Эмма Наварро и Томми Пол.

Бинчич и Коболли по пути к решающему матчу одолели украинско-французскую пару Элины Светолиной и Гаэля Монфиса.

Основные соревнования US Open-2026 в одиночном и классическом парном разряде начнутся 30 августа.