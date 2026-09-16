Было бы приятно: Стародубцева назвала свою следующую цель после прорыва в рейтинге WTA
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева после выхода в топ-50 мирового рейтинга поделилась дальнейшими целями. Также она рассказала об изменении восприятия топовых соперниц.
Об этом Юлия Стародубцева рассказала в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.
Новые ориентиры в мировом рейтинге
После закрепления у топ-50 лучших теннисисток планеты Стародубцева стремится достичь новых высот в туре WTA. Основным ориентиром для нее является более высокий рейтинг для получения преимуществ на турнирах Большого шлема.
"Было бы приятно быть в топ-30 и сеяной на шлемах. Но приоритеты - это, прежде всего, здоровье и фокус на сферах, где я могу стать лучше", - отметила украинская теннисистка.
Главный фактор прогресса и матчи против топ-соперниц
Оценивая собственное развитие в течение сезона, Юлия подчеркнула, что пытается расти во всех компонентах игры – от физической подготовки к тактике. Однако решающую роль сыграла именно ментальная составляющая.
Именно психологическое состояние стало главным приоритетом в работе этого года. Опыт матчей помог улучшить уверенность в своих силах, но и теннисный уровень также ощутимо вырос.
Кроме того, после поединков против таких соперниц, как Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Елена Рыбакина, у Стародубцевой изменилось отношение к авторитетам в туре.
Украинка призналась, что опыт последних лет научил ее подходить к каждой игре одинаково. Она отметила, что, хотя и ожидает высокого уровня игры от представительниц топ-10, у нее исчезло ощущение, что она выходит на корт против "звезды".
Ранее мы рассказывали, что Юлия Стародубцева зарубилась со второй ракеткой мира в отчаянном матче US Open-2026.