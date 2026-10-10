Борьба за дебют на Итоговом турнире: Костюк провела тренировку после травмы

Возвращение после травмы

Костюк пропустила турнир China Open в Пекине из-за травмы правого запястья, подвергшейся еще во время американской хардовой серии. Из-за этой проблемы теннисистка также не смогла помочь сборной Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

В последний раз Марта играла в середине сентября на турнире WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре. В четвертьфинале украинка уступила Людмиле Самсоновой, после чего взяла паузу для восстановления.

Теперь Костюк тренируется на кортах в Ухане, где на следующей неделе начнется очередной турнир категории WTA 1000.

Какие шансы Костюк попасть на WTA Finals

В чемпионской гонке сезона украинка занимает девятое место, имея в своем активе 3910 очков. Впереди ее расположились чешки Линда Носкова с 4234 баллами и Каролина Мухова, набравшая 4400 очков.

Согласно правилам WTA, семь лучших теннисисток чемпионской гонки получают прямые путевки на итоговый турнир. Восьмое место может достичь наивысшей расположенной в пределах топ-20 победительницы турнира Grand Slam текущего сезона, если она еще не квалифицировалась среди первых семи.

Поэтому для гарантированного попадания на WTA Finals Костюк важно, прежде всего, приблизиться к седьмой позиции и набрать как можно больше очков на заключительных турнирах сезона.

Когда Костюк стартует в Ухане

На турнире в Ухане украинка будет среди сеяных теннисисток, поэтому начнет выступление сразу со второго круга. Основная сетка соревнований стартует 12 октября.