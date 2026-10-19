"Битва внутри": Элина Свитолина объявила о разрыве с Гаэлем Монфисом

Свитолина рассказала о влиянии войны на ее состояние

Элина Свитолина призналась, что редко говорила публично о том, как война против Украины повлияла на ее эмоциональное состояние. По словам теннисистки, за внешней стороной ее жизни оставались бессонные ночи, сомнения и ощущение постепенной потери себя. Теперь она решила раскрыть больше подробностей личных переживаний.

"Это самое тяжелое, о чем мне когда-либо приходилось говорить. Все знают, насколько много для меня значит Украина. Но я редко рассказывала о том, что война сделала со мной внутри. Вы не видели бессонных ночей, сомнений и ощущения, будто я постепенно теряю себя", - написала Свитолина.

По словам спортсменки, Монфис знал о ее переживаниях и долгое время поддерживал ее. Они вместе пытались преодолеть трудности, однако со временем украинка осознала, что некоторые внутренние проблемы ей необходимо решить самостоятельно.

"Гаэль видел все это. Он никогда не отпускал моей руки. Мы долго боролись с этим вместе, отдавая все силы. Но некоторые битвы происходят глубоко внутри тебя, и никакая любовь другого человека не может выиграть их вместо тебя", - отметила теннисистка.

Почему Свитолина и Монфис решили расстаться

Украинка объяснила, что со временем поняла необходимость вновь обрести себя и пришла к выводу, что не сможет сделать это в рамках брака. По ее словам, решение далось ей чрезвычайно тяжело, но Монфис отнесся к ее позиции с уважением.

Свитолина подчеркнула, что, несмотря на завершение супружеских отношений, сохраняет теплые чувства к мужу и благодарность за годы, проведенные вместе.

"Гаэль любил меня в моменты величайшей радости и в самые темные периоды, а я любила его всем сердцем. Вместе мы построили прекрасную жизнь, и нам был подарен самый ценный подарок - наша дочь Скай", - написала спортсменка.

Отдельно Свитолина подчеркнула, что их дочь останется главным приоритетом для обоих родителей.

"Скай всегда будет на первом месте. Наш брак завершается, но наша семья - нет. Мы всегда будем оставаться ее родителями и будем рядом на каждом этапе ее жизни", - отметила первая ракетка Украины.

Теннисистка также попросила не искать виноватых в этой ситуации, объяснив, что речь идет о двух людях, которые глубоко любили друг друга, но их общая история меняется. Она призвала с уважением отнестись к их личному пространству и дать им время на восстановление.

Что известно об отношениях Свитолиной и Монфиса

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в июле 2021 года в Женеве. В октябре 2022-го у супругов родилась дочь Скай.

На протяжении совместной жизни теннисисты поддерживали друг друга на соревнованиях и неоднократно выступали вместе в теннисных шоу и специальных турнирах.

В 2026 году Монфис завершил профессиональную карьеру, предварительно объявив, что этот сезон станет для него последним в туре. Свитолина же провела один из самых успешных сезонов за последние годы и вернулась в топ-6 мирового рейтинга WTA.

В этом сезоне теннисисты также впервые выступили вместе в соревнованиях смешанных пар на US Open, где дошли до полуфинала.