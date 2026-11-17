ATP Finals. 2-й тур группового этапа

Артур Фис (Франция) – Рафаэль Ходар (Испания) – 4:6, 6:2, 6:2.

Фис одержал волевую победу над Ходаром

Матч второго тура длился 1 час 51 минуту. Первую партию выиграл Ходар – 6:4, однако в дальнейшем француз перехватил инициативу.

Во втором сете Фис отдал сопернику всего два гейма, а в третьей партии повторил этот результат. Для обоих теннисистов этот Итоговый турнир стал дебютным. В стартовом туре они потерпели поражение: Ходар уступил Александеру Звереву, а Фис - Бену Шелтону.

Француз прервал серию из десяти поражений

Победа над Ходаром стала исторической для французского тенниса. Фис – первый представитель своей страны с 2011 года, которому удалось выиграть матч на ATP Finals.

До этого французские теннисисты потерпели десять поражений подряд на турнире. В последний раз победу праздновал Жо-Вилфрид Цонга, который в 2011 году достался финалу соревнований.

Кроме того, Фис одержал 40-ю победу в сезоне, установив личный рекорд по этому показателю. В течение 2026 года француз и Ходар встречались уже в четвертый раз - теперь счет их очных противостояний в сезоне стал равным: 2:2.

Когда состоятся следующие матчи группы

Во втором поединке группы "Джон Макинрой" 17 ноября в 21:30 по киевскому времени сыграют немец Александер Зверев и американец Бен Шелтон.

Заключительные матчи квартета пройдут в четверг. Артур Фис встретится со Зверевым, а Рафаэль Ходар будет противостоять Шелтону. Именно по их результатам определятся участники полуфинала этой группы.