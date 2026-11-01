Алькарас и де Минор разыграли титул ATP 500 в Вене: чем завершился финал

Как проходил финал

Алькарас уверенно начал решающий матч, сразу захватив инициативу. Испанец диктовал темп розыгрышей, активно атаковал и регулярно создавал проблемы сопернику на приеме.

В первой партии де Минору удалось выиграть лишь один гейм. Алькарас быстро оформил преимущество и завершил сет со счётом 6:1.

Вторая партия оказалась гораздо более напряженной. Австралиец улучшил качество игры, стал надежнее действовать на собственной подаче и чаще навязывал борьбу в розыгрышах.

Однако Алькарас сумел сохранить преимущество и довести встречу до победы. Второй сет завершился со счётом 6:4.

Таким образом, испанец выиграл финал без потери ни одной партии.

Путь к титулу

По пути к решающему матчу Алькарас одолел Карена Хачанова, Николоза Басилашвили, Томми Пола и Даниила Медведева.

В полуфинале испанец победил Медведева в двух сетах – 6:4, 7:6.

Де Минор, в свою очередь, в полуфинальном противостоянии обыграл Александра Зверева - 6:4, 1:6, 7:6.

Для Алькараса победа в Вене стала очередным подтверждением преимущества в очных встречах с австралийцем. Испанец выиграл все семь матчей против де Минора

Карлос Алькарас (Испания) – Алекс де Минаур (Австралия) – 2:0 (6:1, 6:4)