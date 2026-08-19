Золотое погружение на 108 метров: Садурская стала чемпионкой мира по фридайвингу

Триумф на глубине 108 метров

В стартовой дисциплине соревнований – погружении с постоянным весом с ластами (CWT) – Екатерина Садурская заявила глубину 108 метров и успешно предприняла попытку, зафиксировав победный результат.

Большую глубину заявили две спортсменки – итальянка Алессия Зеккини (121 м) и еще одна украинка Наталья Жаркова (121 м). Но Зеккини остановилась на отметке в 114 метров, и из-за штрафа в 8 баллов, добыла в борьбе лишь "серебро". А Жаркова, несмотря на то, что успешно погрузилась на 121 метр, испытала блекауту на поверхности, и ее результат был аннулирован.

Для Садурской первая золотая награда чемпионатов мира CMAS именно в дисциплине CWT. Ранее после 4-го места в 2024 году (103 м) и результата в 98 м в 2025-м украинка дважды останавливалась в шаге от пьедестала.

Неудача Натальи Жарковой

Действующая чемпионка мира Наталья Жаркова, чей результат в 121 метр не засчитали из-за обморока при выходе из воды, прокомментировала свое выступление в соцсетях:

"Досадно, что я потерпела неудачу. Это была моя первая попытка в 120 метрах на соревнованиях. Сейчас буду рассматривать это как единичный случай. Если это произойдет снова, буду делать выводы", - поделилась Жаркова.

В коллекции Екатерины Садурской это уже очередной высокий титул - раньше она завоевала "золото" мировых первенств в свободном погружении (FIM) и погружении с постоянным весом без ласт (CNF).