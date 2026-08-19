Золотое погружение на 108 метров: Садурская стала чемпионкой мира по фридайвингу
Украинская спортсменка Екатерина Садурская завоевала золотую медаль на чемпионате мира-2026 по фридайвингу под эгидой Всемирной федерации подводной деятельности (CMAS).
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Екатерины Садурской в Instagram.
Триумф на глубине 108 метров
В стартовой дисциплине соревнований – погружении с постоянным весом с ластами (CWT) – Екатерина Садурская заявила глубину 108 метров и успешно предприняла попытку, зафиксировав победный результат.
Большую глубину заявили две спортсменки – итальянка Алессия Зеккини (121 м) и еще одна украинка Наталья Жаркова (121 м). Но Зеккини остановилась на отметке в 114 метров, и из-за штрафа в 8 баллов, добыла в борьбе лишь "серебро". А Жаркова, несмотря на то, что успешно погрузилась на 121 метр, испытала блекауту на поверхности, и ее результат был аннулирован.
Для Садурской первая золотая награда чемпионатов мира CMAS именно в дисциплине CWT. Ранее после 4-го места в 2024 году (103 м) и результата в 98 м в 2025-м украинка дважды останавливалась в шаге от пьедестала.
Неудача Натальи Жарковой
Действующая чемпионка мира Наталья Жаркова, чей результат в 121 метр не засчитали из-за обморока при выходе из воды, прокомментировала свое выступление в соцсетях:
"Досадно, что я потерпела неудачу. Это была моя первая попытка в 120 метрах на соревнованиях. Сейчас буду рассматривать это как единичный случай. Если это произойдет снова, буду делать выводы", - поделилась Жаркова.
В коллекции Екатерины Садурской это уже очередной высокий титул - раньше она завоевала "золото" мировых первенств в свободном погружении (FIM) и погружении с постоянным весом без ласт (CNF).
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