Сменил дисциплину и создал сенсацию: украинец вырвал медаль Евро-2026 по гребле
Украинский гребец Игорь Хмара стал бронзовым призером чемпионата Европы по академической гребле, который продолжается в итальянском Варезе. Эта награда стала для сборной Украины первой на континентальном первенстве-2026.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Исторический успех в новом классе
В финале мужских одиночек легкого веса 36-летний украинец преодолел двухкилометровую дистанцию с результатом 6:56.80 минуты. Это время стало его личным международным рекордом.
На начальном отрезке в 500 метров Хмара немного уступал австрийцу Конраду Гольчу, однако на второй части дистанции совершил мощный рывок, оторвался от преследователя и уверенно удержал третью позицию. Победу в заезде одержал грек Петрос Гайдацис (6:50.92), а "серебро" досталось немцу Фабио Крессу (6:54.63).
Для Хмары эта медаль особенная - она стала первой наградой в его карьере на чемпионатах Европы. Кроме того, текущий сезон является для украинца дебютным после перехода из парной двойки, где он завоевывал "бронзу" чемпионата мира-2022, к выступлениям в одиночке.
Украинские гребцы в текущем сезоне
На континентальном первенстве в Италии Украину представляют 35 спортсменов в семи экипажах.
Для нашей команды это первая медаль на Евро-2026 и третья в текущем международном сезоне. Ранее Игорь Хмара завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Пловдиве, а мужская парная четверка получила там бронзовую награду.
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