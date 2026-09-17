Звезда украинского плавания Романчук получил важную должность в НОК: кто вошел в его команду
Известный украинский пловец Михаил Романчук занял ответственный руководящий пост в Национальном олимпийском комитете Украины. Во время второго заседания обновленной Комиссии атлетов был утвержден новый руководящий состав.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.
Новый этап в карьере и амбициозные цели
Согласно решению заседания, Михаил Романчук будет возглавлять Комиссию атлетов НОК Украины в течение 2026-2030 годов. Его заместительницей избрали представительницу артистического плавания Марту Федину.
"Благодарю всех членов Комиссии за поддержку и готовность работать как единая команда. Впереди - большая ответственность и еще большее количество задач. Хочу, чтобы Комиссия была площадкой, где голос атлетов имеет реальную силу, и где идеи превращаются в конкретные решения и изменения", - отметил Романчук в своих соцсетях.
Комиссия атлетов НОК Украины (фото: НОК Украины)
Звездный состав обновленной Комиссии
В состав руководящего органа на четырехлетний срок вошли еще восемь известных украинских спортсменов, представляющих как летние, так и зимние виды спорта:
- Александр Абраменко (фристайл)
- Ирина Коляденко (вольная борьба)
- Елена Костевич (пулевая стрельба)
- Юлия Левченко (легкая атлетика)
- Виталий Кукла (хоккей с шайбой)
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба)
- Алексей Среда (прыжки в воду)
- Ольга Харлан (фехтование)
Главными задачами обновленного органа станет защита интересов украинских олимпийцев и определение ключевых векторов развития спортивного сообщества страны.
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