Зірка українського плавання Романчук отримав вагому посаду в НОК: хто увійшов до його команди

Новий етап у кар'єрі та амбітні цілі

Згідно з рішенням засідання, Михайло Романчук очолюватиме Комісію атлетів НОК України протягом 2026–2030 років. Його заступницею обрали представницю артистичного плавання Марту Фєдіну.

"Дякую всім членам Комісії за підтримку та готовність працювати як єдина команда. Попереду – велика відповідальність і ще більша кількість завдань. Хочу, щоб Комісія була майданчиком, де голос атлетів має реальну силу, і де ідеї перетворюються на конкретні рішення та зміни", – зазначив Романчук у своїх соцмережах.

Комісія атлетів НОК України (фото: НОК України)

Зірковий склад оновленої Комісії

До складу керівного органу на чотирирічний термін увійшли ще вісім відомих українських спортсменів, які представляють як літні, так і зимові види спорту:

Олександр Абраменко (фристайл)

Ірина Коляденко (вільна боротьба)

Олена Костевич (кульова стрільба)

Юлія Левченко (легка атлетика)

Віталій Лялька (хокей з шайбою)

Парвіз Насібов (греко-римська боротьба)

Олексій Середа (стрибки у воду)

Ольга Харлан (фехтування)

Головними завданнями оновленого органу стане захист інтересів українських олімпійців та визначення ключових векторів розвитку спортивної спільноти країни.