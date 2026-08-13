Ни единой ошибки: Магучих и Геращенко триумфально вышли в финал чемпионата Европы-2026

Идеальные прыжки в рекордном отборе

Для выхода в финальную часть континентального первенства прыгунам необходимо было выполнять норматив 1.91 м или попадать в 12 лучших. Действующая чемпионка Европы Ярослава Магучих начала защиту титула с высоты 1.88 м, после чего с первой попытки взяла 1.91 м, сохранив силы на финал.

Для Ирины Геращенко этот чемпионат стал первым крупным международным стартом после рождения ребенка. Она начала выступления с высоты 1.80 м и безошибочно прошла четыре планки подряд, также покорив 1.91 м с первой попытки.

Отметим, что квалификация Евро-2026 оказалась рекордно конкурентной за последние 12 лет – сразу 15 спортсменок преодолели норматив 1.91 м и вышли в финал.

Когда и где смотреть финал

Спор за медали чемпионата Европы-2026 в женских прыжках в высоту состоится в субботу, 15 августа. Начало соревнований – в 22:07 по киевскому времени.

Прямая трансляция решающего финала будет доступна на платформах "Суспільне Спорт", региональных каналах "Суспільного" и YouTube-канале "Суспільне Спорт".