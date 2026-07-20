Сборная Украины по волейболу победила Германию в матче Лиги наций
В останньому матчі українська команда перемогла німців на тлі двох поразок в останніх матчах.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Как прошел матч
Поединок начался неудачно для украинцев: немцы быстро увели 10:5. Тем не менее, "сине-желтые" постепенно сократили отставание, а при счете 23:23 выиграли два розыгрыша подряд и забрали первую партию - 25:23.
Во втором сете Германия уже контролировала ход игры и сравняла счет в матче, победив 25:20.
После этого сборная Украины снова перехватила инициативу. Третий сет завершился в пользу подопечных Рауля Лосано – 25:22.
Наиболее драматичной стала четвёртая партия. Украинцы уступали четыре очка, однако сумели отыграться в решающий момент и дожали соперника - 26:24, оформив победу со счетом 3:1.
Лига наций-2026. Основной раунд
Украина – Германия – 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24)
Какие шансы Украины на выход в плейоф
Победа над Германией позволила украинской сборной сохранить шансы на выход в четвертьфинал Лиги наций.
Судьба последней путевки в плейоф решится в матче между Францией и Болгарией. Если победа одержится французами, именно сборная Украины станет восьмым участником решающей стадии турнира.
Ранее сообщалось, чтосборная Украины усилила состав перед решающей неделей в Лиге наций .