Сохранил силы: Михаил Кохан пробился в финал Евро-2026 по легкой атлетике

Прагматический отбор и экономия сил

Для прямого выхода в финал легкоатлетам необходимо было выполнить достаточно высокий квалификационный норматив - отправить снаряд на отметку 78 метров, или просто попасть в топ-12 лучших по итогам двух подгрупп.

Первая попытка Кохана оказалась неудачной – молот задел защитную сетку, показав скромный результат 74.22 метра. Однако уже во время второго выхода в сектор украинский спортсмен значительно улучшил свой показатель, метнув снаряд на 77.40 метра. Этот результат сразу же поднял Михаила на вторую позицию в своей группе и на итоговое четвертое место в общем рейтинге.

Убедившись, что этого результата с головой хватит для всеобщего успеха, Кохан принял стратегическое решение отказаться от заключительной третьей попытки, чтобы сохранить свежесть и силы на финал.

Завышенная планка и комментарий спортсмена

Следует отметить, что установленный организаторами норматив в 78 метров оказался слишком высоким для большинства участников. Его смогли выполнить только два легкоатлета: чех Владимир Охотчук, выигравший квалификацию с результатом 79.61 метра, и венгр Бенце Галаш (79.58 м).

Сам Михаил Кохан остался полностью доволен своим выступлением.

"Все нормально, все по плану. 77.40 метра со второй попытки - этого вполне достаточно, чтобы гарантированно попасть в финал. Я шел вторым в группе, поэтому не было никакого смысла выполнять третий бросок и штурмовать квалификационную отметку. На этот год нам поставили очень большую дистанцию - 78 метров, хотя. только два человека смогли ее пересечь. Поэтому лучше поберечь силы на финал", - отметил Михаил.

Впереди украинца ждет решающая стадия соревнований, где развернется непосредственная борьба за медали ЧЕ-2026.