Сохранил силы: Михаил Кохан пробился в финал Евро-2026 по легкой атлетике
Украинский метатель молота Михаил Кохан одолел квалификационный раунд на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике. Лидер нашей сборной вошел в четверку лучших.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины (ФЛАУ).
Прагматический отбор и экономия сил
Для прямого выхода в финал легкоатлетам необходимо было выполнить достаточно высокий квалификационный норматив - отправить снаряд на отметку 78 метров, или просто попасть в топ-12 лучших по итогам двух подгрупп.
Первая попытка Кохана оказалась неудачной – молот задел защитную сетку, показав скромный результат 74.22 метра. Однако уже во время второго выхода в сектор украинский спортсмен значительно улучшил свой показатель, метнув снаряд на 77.40 метра. Этот результат сразу же поднял Михаила на вторую позицию в своей группе и на итоговое четвертое место в общем рейтинге.
Убедившись, что этого результата с головой хватит для всеобщего успеха, Кохан принял стратегическое решение отказаться от заключительной третьей попытки, чтобы сохранить свежесть и силы на финал.
Завышенная планка и комментарий спортсмена
Следует отметить, что установленный организаторами норматив в 78 метров оказался слишком высоким для большинства участников. Его смогли выполнить только два легкоатлета: чех Владимир Охотчук, выигравший квалификацию с результатом 79.61 метра, и венгр Бенце Галаш (79.58 м).
Сам Михаил Кохан остался полностью доволен своим выступлением.
"Все нормально, все по плану. 77.40 метра со второй попытки - этого вполне достаточно, чтобы гарантированно попасть в финал. Я шел вторым в группе, поэтому не было никакого смысла выполнять третий бросок и штурмовать квалификационную отметку. На этот год нам поставили очень большую дистанцию - 78 метров, хотя. только два человека смогли ее пересечь. Поэтому лучше поберечь силы на финал", - отметил Михаил.
Впереди украинца ждет решающая стадия соревнований, где развернется непосредственная борьба за медали ЧЕ-2026.
Ранее мы сообщали, что 17-летняя украинская легкоатлетка трижды обновила рекорд в финале чемпионата мира.