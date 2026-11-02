Юбилейная награда для чемпионки: Лузан получила престижный приз "Спортсмен года"

Лузан получила награду в юбилейном сезоне программы

31 октября президент Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт вместе с народной депутатом и президентом Федерации легкой атлетики Украины Ольгой Саладухой вручили Людмиле Лузан награду "Спортсмен года".

Поздравить атлетку также пришли президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский и вице-президент федерации, первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич.

Церемония этого года состоялась в рамках 30-го, юбилейного сезона общенациональной программы "Человек года", которая в течение трех десятилетий отмечает украинцев за профессиональные достижения и вклад в развитие общества.

Чем Лузан отметилась в 2025 году

Награду в спортивной номинации Людмила Лузан завоевала благодаря выдающимся результатам в течение сезона. В 2025 году украинка стала четырехкратной чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ, чемпионкой Европы и трехкратным серебряным призером континентального первенства.

Кроме того, Национальный олимпийский комитет признал ее лучшей спортсменкой страны.

Лузан также является трехкратным призером Олимпийских игр. В ее активе серебряная и бронзовая медали Токио-2020 и серебро Олимпиады-2024 в Париже. У спортсменки есть звание заслуженного мастера спорта Украины, полная кавалерка ордена княгини Ольги и награжденная орденом "За заслуги".

Украинка готовится к следующей Олимпиаде

В настоящее время Людмила Лузан продолжает системную подготовку к следующим Олимпийским играм. Украинская спортсменка остается одной из ведущих представительниц страны на международной спортивной арене.