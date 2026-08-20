Впервые за три года: мужская сборная Украины по гимнастике пробилась на ЧМ-2026

Путевка в Роттердам

В квалификации командного многоборья на европейском первенстве сборную Украины представляли Владислав Грико, Никита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед и Егор Перепелкин. Всего украинцы набрали 236.794 балла и заняли 12 место.

Несмотря на то, что 12-й результат не позволил выйти в финал Евро (туда прошли 8 лучших сборных), этого оказалось достаточно для получения путевки на ЧМ-2026. Согласно регламенту, на мировое первенство квалифицировались 13 лучших команд. Главный турнир года пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме (Нидерланды).

Обновленная команда

Следует отметить существенное обновление состава, ведь Святослав Швед и Богдан Супрун впервые выступили на взрослом чемпионате Европы. Кроме двух дебютантов впервые за четыре года в состав вернулся Никита Мельников.

Личные достижения украинских гимнастов

В течение квалификации украинские гимнасты также продемонстрировали хорошие индивидуальные показатели. Владислав Грико и Никита Мельников финишировали в топ-25 многоборья - они заняли 18-е и 21-е места соответственно.

Также наши спортсмены проявили себя и на отдельных снарядах – Богдан Супрун стал 16-м на кольцах (13.833), Владислав Грико – 16-м на перекладине (13.700), а Никита Мельников – 21-м в упражнениях на коне (13.733);

В последний раз мужская сборная Украины соревновалась в командном первенстве на чемпионате мира в 2023 году, завоевав олимпийскую лицензию. Ранее на мировое первенство 2026 года в обновленном составе впервые за четыре года отобралась и женская сборная Украины.