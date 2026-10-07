Впервые в Африке: ЮАР претендует на Олимпиаду-2036

Какие города могут принять Олимпиаду

Заявка Южной Африки предусматривает проведение соревнований сразу в трех городах – Кейптауне, Дурбани и Йоханнесбурге. До 31 октября 2026 года страны могут подавать заявки на проведение Игр-2036. После этого соискатели должны подготовить подробные предложения.

В ЮАР до ноября планируется создать виртуальную проект-презентацию, которую рассмотрит МОК. До марта 2027 года организация должна оценить все кандидатуры и определить целесообразность проведения Игр в каждом из городов-претендентов.

Кто еще претендует на Олимпиаду-2036

Кроме Южной Африки, заявки на проведение Игр подали:

Венгрия;

Германия;

Республика Корея;

Катар;

Турция;

Индия.

Среди нынешних соискателей только Германия и Республика Корея уже принимали Олимпийские игры. Остальные страны, включая ЮАР, ранее не проводили главные спортивные соревнования четырехлетия.

По каким критериям будут выбирать хозяина

МОК будет оценивать кандидатов по ряду технических и организационных критериев. В частности, будут анализировать:

генеральный план спортивных объектов и условия спортсменов;

стратегию финансирования;

политическую и общественную поддержку;

возможности проведения Олимпиады;

долгосрочное наследие Игр для городов и общин.

Африка уже пыталась получить Олимпиаду

ЮАР уже имеет опыт борьбы за право принять Олимпиаду. Страна подавала заявку на Игры-2004, которые планировалось провести в Кейптауне. В результате хозяином стала Греция, а Олимпиада прошла в Афинах. Кейптаун при этом дошел до предпоследнего раунда голосования.

Еще одну заявку от Африки подавал Египет. Каир претендовал на проведение Олимпиады-2008, но не попал в финальный список из пяти городов. Игры в конце концов прошли в Пекине.

Египет также претендовал на проведение Олимпиад 1916 и 1936 годов, однако в обоих случаях побеждал Берлин. Олимпиада-1916, правда, была упразднена из-за Первой мировой войны.

Если ЮАР получит право провести Игры-2036, Африка впервые в истории станет континентом-хозяином летней Олимпиады.