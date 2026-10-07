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Другое 07 октября 2026, 15:53

Впервые в Африке: ЮАР претендует на Олимпиаду-2036

Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
ЮАР уже во второй раз подает заявку на проведение Игр (Фото: olympics.com)
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Южная Африка официально подала заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году. Если кандидатура будет поддержана, соревнования впервые в истории состоятся на африканском континенте.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Какие города могут принять Олимпиаду

Заявка Южной Африки предусматривает проведение соревнований сразу в трех городах – Кейптауне, Дурбани и Йоханнесбурге. До 31 октября 2026 года страны могут подавать заявки на проведение Игр-2036. После этого соискатели должны подготовить подробные предложения.

В ЮАР до ноября планируется создать виртуальную проект-презентацию, которую рассмотрит МОК. До марта 2027 года организация должна оценить все кандидатуры и определить целесообразность проведения Игр в каждом из городов-претендентов.

Кто еще претендует на Олимпиаду-2036

Кроме Южной Африки, заявки на проведение Игр подали:

  • Венгрия;
  • Германия;
  • Республика Корея;
  • Катар;
  • Турция;
  • Индия.

Среди нынешних соискателей только Германия и Республика Корея уже принимали Олимпийские игры. Остальные страны, включая ЮАР, ранее не проводили главные спортивные соревнования четырехлетия.

По каким критериям будут выбирать хозяина

МОК будет оценивать кандидатов по ряду технических и организационных критериев. В частности, будут анализировать:

  • генеральный план спортивных объектов и условия спортсменов;
  • стратегию финансирования;
  • политическую и общественную поддержку;
  • возможности проведения Олимпиады;
  • долгосрочное наследие Игр для городов и общин.

Африка уже пыталась получить Олимпиаду

ЮАР уже имеет опыт борьбы за право принять Олимпиаду. Страна подавала заявку на Игры-2004, которые планировалось провести в Кейптауне. В результате хозяином стала Греция, а Олимпиада прошла в Афинах. Кейптаун при этом дошел до предпоследнего раунда голосования.

Еще одну заявку от Африки подавал Египет. Каир претендовал на проведение Олимпиады-2008, но не попал в финальный список из пяти городов. Игры в конце концов прошли в Пекине.

Египет также претендовал на проведение Олимпиад 1916 и 1936 годов, однако в обоих случаях побеждал Берлин. Олимпиада-1916, правда, была упразднена из-за Первой мировой войны.

Если ЮАР получит право провести Игры-2036, Африка впервые в истории станет континентом-хозяином летней Олимпиады.

Ранее сообщалось, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт оценил шансы россиян и белорусов на следующей Олимпиаде.