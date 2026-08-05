rbc.ua
Футбол Баскетбол Теннис Бокс Другое
Главная Другое Волевой камбек: Середа и Гриценко завоевали "бронзу" Евро-2026 в прыжках в воду
Другое 05 августа 2026, 08:30

Волевой камбек: Середа и Гриценко завоевали "бронзу" Евро-2026 в прыжках в воду

Украинский дуэт поднялся на пьедестал почета в синхронных прыжках с 10-метровой вышки
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Середа и Гриценко выиграли третью медаль для Украины на этом Евро (Фото: UAdiving)
Поделиться:

Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Марк Гриценко завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы 2026 по водным видам спорта. Наши спортсмены заняли третье место в финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Прорыв с шестой позиции

Начало финала в синхронных прыжках с 10-метровой вышки оказалось непростым для украинского дуэта. После первых двух попыток Середа и Гриценко занимали только шестое место. Впрочем, украинцы сумели собраться и качественно выполнить следующие скачки, что позволило им существенно улучшить оценки и подняться до тройки сильнейших.

В итоге Алексей и Марк набрали 406,05 балла, уступив лишь дуэтам из Италии и нейтральным атлетам.

ЧЕ-2026. Прыжки в воду. Синхрон, вышка 10 м (мужчины)

  1. Никита Шлейхер / Руслан Терновой (нейтральные) - 443,82
  2. Симоне Конте / Рафаэле Пеллигра (Италия) - 416,46
  3. Алексей Середа / Марк Гриценко (Украина) - 406,05

Третья медаль для Украины

Эта награда стала третьей для сборной Украины на континентальном первенстве в столице Франции.

Ранее украинские водники завоевали "бронзу" в командном миксте, а также поднялись на третье место пьедестала в женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Ранее мы сообщали, что Игорь Хмара вырвал медаль Евро-2026 в гребле.

Спортсмены