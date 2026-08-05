Волевой камбек: Середа и Гриценко завоевали "бронзу" Евро-2026 в прыжках в воду
Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Марк Гриценко завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы 2026 по водным видам спорта. Наши спортсмены заняли третье место в финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.
Прорыв с шестой позиции
Начало финала в синхронных прыжках с 10-метровой вышки оказалось непростым для украинского дуэта. После первых двух попыток Середа и Гриценко занимали только шестое место. Впрочем, украинцы сумели собраться и качественно выполнить следующие скачки, что позволило им существенно улучшить оценки и подняться до тройки сильнейших.
В итоге Алексей и Марк набрали 406,05 балла, уступив лишь дуэтам из Италии и нейтральным атлетам.
ЧЕ-2026. Прыжки в воду. Синхрон, вышка 10 м (мужчины)
- Никита Шлейхер / Руслан Терновой (нейтральные) - 443,82
- Симоне Конте / Рафаэле Пеллигра (Италия) - 416,46
- Алексей Середа / Марк Гриценко (Украина) - 406,05
Третья медаль для Украины
Эта награда стала третьей для сборной Украины на континентальном первенстве в столице Франции.
Ранее украинские водники завоевали "бронзу" в командном миксте, а также поднялись на третье место пьедестала в женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
Ранее мы сообщали, что Игорь Хмара вырвал медаль Евро-2026 в гребле.