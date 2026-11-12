Попали в "золото": сборная Украины на ЧМ по стрельбе сенсационно оставила позади грандов

Победа на грани нервов

Чемпионами мира в стрельбе из пистолета центрального боя на дистанции 25 метров стали Павел Коростылев, Максим Городинец и Владимир Пастернак.

Итоговый результат командного зачета формировался по сумме баллов в индивидуальных выступлениях. Лучшим среди наших спортсменов стал Владимир Пастернак, который с 580 очками занял пятое место. Павел Коростылев набрал 579 баллов (восьмая позиция), а Максим Городинец с результатом 576 очков стал 14-м.

Суммарные 1735 баллов позволили "сине-желтым" опередить главных грандов дисциплины – сборные Южной Кореи и Индии.

Украина в медальном зачете

Триумф в Катаре обновил личную статистику каждого из украинских призеров на уровне мировых первенств:

Для Павла Коростылева эта медаль стала юбилейной, 15-й в карьере на ЧМ.

Максим Городинец завоевал свою пятую награду на мировых первенствах.

Владимир Пастернак во второй раз поднялся на пьедестал почета чемпионата мира.

Для сборной Украины это уже третья медаль на нынешнем турнире в Дохе. Ранее Коростылев стал вице-чемпионом в стрельбе из стандартного пистолета на 25 метров, а в командном первенстве в этой же дисциплине украинское трио завоевало бронзовые награды.

Благодаря первому "золоту" Украина поднялась на 11-ю строчку медального зачета ЧМ-2026, разделив ее с Данией и Финляндией. Лидирует с большим отрывом Китай (13 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей). Мировое первенство в Дохе продлится до 14 ноября. Среди прочего, здесь разыгрываются первые 36 олимпийских лицензий на Игры-2028.