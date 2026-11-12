Попали в "золото": сборная Украины на ЧМ по стрельбе сенсационно оставила позади грандов
Украинские стрелки принесли стране первую награду высшей пробы на чемпионате мира-2026, который проходит в катарской Дохе. В командном первенстве наше трио продемонстрировало феноменальную стабильность и опередило признанных мировых лидеров.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на национальную Федерацию стрельбы.
Победа на грани нервов
Чемпионами мира в стрельбе из пистолета центрального боя на дистанции 25 метров стали Павел Коростылев, Максим Городинец и Владимир Пастернак.
Итоговый результат командного зачета формировался по сумме баллов в индивидуальных выступлениях. Лучшим среди наших спортсменов стал Владимир Пастернак, который с 580 очками занял пятое место. Павел Коростылев набрал 579 баллов (восьмая позиция), а Максим Городинец с результатом 576 очков стал 14-м.
Суммарные 1735 баллов позволили "сине-желтым" опередить главных грандов дисциплины – сборные Южной Кореи и Индии.
Украина в медальном зачете
Триумф в Катаре обновил личную статистику каждого из украинских призеров на уровне мировых первенств:
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Для Павла Коростылева эта медаль стала юбилейной, 15-й в карьере на ЧМ.
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Максим Городинец завоевал свою пятую награду на мировых первенствах.
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Владимир Пастернак во второй раз поднялся на пьедестал почета чемпионата мира.
Для сборной Украины это уже третья медаль на нынешнем турнире в Дохе. Ранее Коростылев стал вице-чемпионом в стрельбе из стандартного пистолета на 25 метров, а в командном первенстве в этой же дисциплине украинское трио завоевало бронзовые награды.
Благодаря первому "золоту" Украина поднялась на 11-ю строчку медального зачета ЧМ-2026, разделив ее с Данией и Финляндией. Лидирует с большим отрывом Китай (13 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей). Мировое первенство в Дохе продлится до 14 ноября. Среди прочего, здесь разыгрываются первые 36 олимпийских лицензий на Игры-2028.
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